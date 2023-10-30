Tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! 30 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. 30 Ekim 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.
Küresel gösterge Brent, cuma günü İsrail'in operasyonlarını hızlandırmasıyla neredeyse yüzde 3 oranında yükseldikten sonra varil başına 90 doların altına düşerken, ABD ham petrolü 84 dolara yakın düştü. Brent petrolün varil fiyatı bugün 89.37 dolardan işlem görüyor.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, motorine bu gece yarısı 1 lira 57 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin fiyatında ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 39.62
Benzinin litresi 35.08
Ankara
Motorin litresi 40.2
Benzinin litresi 35.71
İzmir
Motorin litresi 40.38
Benzinin litresi 35.82
LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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