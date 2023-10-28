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Motorine indirim bekleniyor! 28 Ekim 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberi gündemden düşmezken uzun zaman sonra motorine ilk kez 28 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. 28 Ekim 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:56
Motorine indirim bekleniyor! 28 Ekim 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt sektörü kaynakları, mazot fiyatı için pazartesi gecesinden itibaren  1,57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL’ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 39.56

Benzinin litresi 35.15

Ankara

Motorin litresi 40.2

Benzinin litresi 35.80

İzmir

Motorin litresi 40.38

Benzinin litresi 35.91

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


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