Araç sahipleri dikkat! Motorine dev zam pompaya yansıdı... Motorin fiyatı rekor seviyeye yükseldi: 13 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:22

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:56

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Brent ham petrolü, Pazartesi gününü hafif düşüşle kapattıktan sonra varil başına 82 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü, eylül ayından bu yana en uzun günlük kazanç serisini sınırladıktan sonra 77 dolar civarındaydı.

Öte yandan akaryakıtta zamlara yenisi eklendi.

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam geldi.

Son zamla birlikte 13 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı ortalama 44 lirayı geçti. Böylelikle motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.

Benzin fiyatlarında ise zam gerçekleşmedi. Motorine yapılan zam sonrasında benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas 5 TL'yi aştı.

Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 128 zam yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 39,34 TL

Motorin: 44.34 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 40,13 TL

Motorin fiyatı: 45,1 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 40.34 TL

Motorin fiyatı: 45.31TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.