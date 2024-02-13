Araç sahipleri dikkat! Motorine dev zam pompaya yansıdı... Motorin fiyatı rekor seviyeye yükseldi: 13 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Brent ham petrolü, pazartesi gününü hafif düşüşle kapattıktan sonra varil başına 82 doların üzerinde işlem görürken, motorinin litre fiyatına dev zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı son yapılan zamla 44 TL'yi aşarak tarihi zirveyi gördü. 13 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:22
Araç sahipleri dikkat! Motorine dev zam pompaya yansıdı... Motorin fiyatı rekor seviyeye yükseldi: 13 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Abone Ol google-news

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Brent ham petrolü, Pazartesi gününü hafif düşüşle kapattıktan sonra varil başına 82 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü, eylül ayından bu yana en uzun günlük kazanç serisini sınırladıktan sonra 77 dolar civarındaydı.

Öte yandan akaryakıtta zamlara yenisi eklendi.

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere  2 lira 56 kuruşluk zam geldi.

Son zamla birlikte 13 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı ortalama 44 lirayı geçti. Böylelikle motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.

Benzin fiyatlarında ise zam gerçekleşmedi. Motorine yapılan zam sonrasında benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas 5 TL'yi aştı.

Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 128 zam yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 39,34 TL

Motorin: 44.34 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 40,13 TL

Motorin fiyatı: 45,1 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 40.34 TL

Motorin fiyatı: 45.31TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


motorin haberleri benzin haberleri Akaryakıt fiyatları haberleri

İlgili Haberler

Araç sahipleri dikkat! Motorine dev zam yolda! 12 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Motorine dev zam yolda! 12 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Araç sahiplerine kötü haber... Motorine dev zam yolda! 10 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahiplerine kötü haber... Motorine dev zam yolda! 10 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Benzin döküp marketi yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Benzin döküp marketi yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 12 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu: Lütfü Savaş'a açık çağrı

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu: Lütfü Savaş'a açık çağrı
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
Mansur Yavaş anketi hatırlattı, meclis için uyardı: Daha fazla Belediye Meclis üyesine ihtiyacım var ki rahat edelim

Mansur Yavaş anketi hatırlattı, meclis için uyardı: Daha fazla Belediye Meclis üyesine ihtiyacım var ki rahat edelim
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi