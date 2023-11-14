Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim pompaya yansıdı... 14 Kasım 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 14.11.2023 - 08:58

Güncelleme: 14.11.2023 - 08:58

Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrolün varili son olarak, uluslararası piyasalarda 80.42 dolara kadar geriledi.

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Benzin: 34,55 TL

Motorin: 36,37 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 37,01 TL

Benzin fiyatı: 35,2 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 37,19 TL

Benzin fiyatı: 35,31 TL

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.