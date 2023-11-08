Brent petrol fiyatları geriledi! Benzin ve motorinde indirim olacak mı? 8 Kasım 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:34

Güncelleme: 08.11.2023 - 09:34

Brent petrol fiyatları son bir haftada talep endişeleriyle 87 dolardan 81,43 dolara kadar geriledi.

Fiyatlardaki gerileme benzin ya da motorinde indirim beklentilerini gündeme getirdi.

En son geçtiğimiz hafta hem motorin hem de benzin fiyatlarında indirim uygulanmıştı.

Motorine 1,57 TL’lik, geçtiğimiz hafta benzine 0,67 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Benzin: 34,10 TL

Motorin: 37,62 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 41,18 TL

Benzin fiyatı: 30,75 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 41,37 TL

Benzin fiyatı: 31,85 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.