Brent petrol fiyatları geriledi! Benzin ve motorinde indirim olacak mı? 8 Kasım 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatları son bir haftada gerilerken benzin ve motorinde indirim olacak mı? 8 Kasım 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları son bir haftada talep endişeleriyle 87 dolardan 81,43 dolara kadar geriledi.
Fiyatlardaki gerileme benzin ya da motorinde indirim beklentilerini gündeme getirdi.
En son geçtiğimiz hafta hem motorin hem de benzin fiyatlarında indirim uygulanmıştı.
Motorine 1,57 TL’lik, geçtiğimiz hafta benzine 0,67 kuruş indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Benzin: 34,10 TL
Motorin: 37,62 TL
Ankara
Motorin fiyatı: 41,18 TL
Benzin fiyatı: 30,75 TL
İzmir
Motorin fiyatı: 41,37 TL
Benzin fiyatı: 31,85 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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