Araç sahipleri dikkat: Motorine sınırlı indirim pompaya yansıdı! 5 Ocak 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Motorin fiyatlarına çarşamba günü yüksek ÖTV zammının ardından sınırlı bir indirim geldi. 5 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile vergilere yapılan artışlar benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Akaryakıtta çarşamba sabah fiyatlara yansıyan özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı kaynaklı zamların ardından bugün motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim geldi.
Çarşamba sabah benzine 2,31 TL, motorine 2,17 TL, otogaza 1 TL'lik zam gelmişti.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 36,82 TL
Motorin: 39.37 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,45 TL
Motorin fiyatı: 38,96 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37,64 TL
Motorin fiyatı: 39,79 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 19.05 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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