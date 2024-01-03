Son dakika.... Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! 3 Ocak 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:29

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:00

Yeni yıla zam yağmuruyla başlayan Türkiye'de akaryakıta bir zam daha geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte akaryakıta uygulanacak ÖTV zammı belli oldu.

Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, TÜİK'in 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25,6 kadar arttırıldı.

Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş+yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı.

Motorinin 7.05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılacak. Böylece 9 lira 21 kuruş olacak.

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 36,77 TL

Motorin: 39.37 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,4 TL

Motorin fiyatı: 39,95 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,59 TL

Motorin fiyatı: 40,02 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 19.05 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.