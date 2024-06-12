Araç sahipleri dikkat... Motorine zam yolda! 12 Haziran 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:32

Güncelleme: 12.06.2024 - 09:32

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda fiyatı 82,42 dolar.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,26 TL

Motorin: 39.28 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,21 TL

Motorin fiyatı: 40,26 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41,47 TL

Motorin fiyatı: 40,65 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.