Araç sahipleri dikkat... Motorine dev zam pompaya yansıdı! 22 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 22 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrolün varil fiyatı, güne yükselişle 80,01 dolardan işlem görürken döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
20 Aralık Çarşamba 2023 itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk zam yapılmıştı.
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 34,45 TL
Motorin: 37.15 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,17 TL
Motorin fiyatı: 37,77 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,36 TL
Motorin fiyatı: 38,02 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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