Araç sahipleri dikkat... Motorine dev zam pompaya yansıdı! 22 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:02

Güncelleme: 22.12.2023 - 09:02

Brent petrolün varil fiyatı, güne yükselişle 80,01 dolardan işlem görürken döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

20 Aralık Çarşamba 2023 itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk zam yapılmıştı.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 34,45 TL

Motorin: 37.15 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,17 TL

Motorin fiyatı: 37,77 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,36 TL

Motorin fiyatı: 38,02 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.