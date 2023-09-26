Araç sahiplerinin dikkatine: Benzine indirim bekleniyor! 26 Eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Petrol fiyatları yükselişle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 26 Eylül Perşembe günü indirim bekleniyor. 29 Eylül 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:24
Araç sahiplerinin dikkatine: Benzine indirim bekleniyor! 26 Eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
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Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, benzinde indirimi beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FIYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 40.06 TL

Benzinin litresi 38.55 TL

Ankara

Motorin litresi 40.67 TL

Benzinin litresi 39.19 TL

İzmir

Motorin litresi 40.85 TL

Benzinin litresi  39.3 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


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