Benzine, mazota, şarj beklemeye son: Toyota Hilux geliyor...

Yayınlanma: 23.09.2023 - 14:26

Güncelleme: 23.09.2023 - 14:26

Hidrojen yakıt hücreli Hilux, İngiltere hükümeti finansmanıyla da desteklenen Toyota’nın öncülük ettiği, Ricardo, ETL, D2H ile Thatcham Research gibi mühendislik şirketlerinin olduğu konsorsiyum partnerleriyle Toyota İngiltere tesisinde tanıtıldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota karbonsuz mobiliteye ulaşmada çok yönlü stratejisiyle farklı güç üniteleri çözümlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda dünyadaki farklı kullanıcıların ve bölgelerin ihtiyaçlarına göre tam hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar sunuyor.

Karbon emisyonlarını mümkün olan en kısa zamanda düşürmeyi amaçlayacak yenilikçi çözümler üreten Toyota, bu amaçla Hilux’ın yakıt hücreli prototipini geliştirdi.

SAĞLAMLIĞINDAN ÖDÜN VERMEYECEK

Yeni bir çığır açmaya hazırlanan hidrojen yakıt hücreli Hilux, İngiltere hükümeti finansmanıyla da desteklenen Toyota’nın öncülük ettiği, Ricardo, ETL, D2H ile Thatcham Research gibi mühendislik şirketlerinin olduğu konsorsiyum partnerleriyle Toyota İngiltere tesisinde gösterildi.

Dayanıklılığı ve güvenilirliğiyle global bir Toyota ikonu olan Hilux, yakıt hücreli sıfır emisyonlu güç ünitesiyle bu niteliklerini de korumayı amaçlıyor.

Hilux’ın güç ünitesi, yaklaşık 10 yıldır ticari olarak üretilen ve kendisini kanıtlamış olan Toyota Mirai’nin yakıt hücresini temel alıyor. Sıfır emisyonlu aracın sürüş sırasında egzozundan sadece saf su çıkıyor.

Hidrojen üç yüksek basınçlı yakıt tankında depolanıyor. Böylece, prototip Hilux’a bataryalı tam elektrikli sistemlerin sağlayabildiğinden daha yüksek olacak şekilde 600 kilometreden fazla menzil sağlıyor. Yakıt hücresi tarafından üretilen elektrik ise hibrit bataryada depolanıyor ve batarya kabin alanını etkilememesi adına arka yükleme alanında konumlandırılıyor.

YIL SONUNA KADAR ÜRETİLECEK

2022'de başlanan projede ilk araç beş hafta önce tamamlandı ve ilk 10 Hilux’ın bu yılın sonuna kadar üretilmesi planlanıyor. Bu prototip araçlar, bir üretim modelinin yüksek standartlarını karşılayabilecek şekilde kapsamlı güvenlik, dinamik performans, fonksiyonellik ve sağlamlık testinden geçirilecek.

Bu testlerle Toyota’nın içerisinde bulunduğu konsorsiyum yakıt hücreli araçların ve hidrojen sistemlerinin daha farklı alanlarda kullanılması için araştırmalarını sürdürecek.

Projede kilit rol oynayan global stratejik mühendislik ve çevre danışmanlığı şirketi Ricardo ise 2025’in ardından tanıtılacak potansiyel bir üretim modeline ilişkin karar öncesinde, önümüzdeki aylarda aracın kapsamlı testlerini gerçekleştirecek.