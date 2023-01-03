Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu mu?

03 Ocak 2023 Salı, 09:23

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Memur ve emekli zam oranı için gözlar Aralık ayı enflasyonunda. TÜİK'in açıklaması sonrası altı aylık enflasyon oranları da netleşecek. Memurlar ile memur emeklileri, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları da belli olacak.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından 3 Ocak Salı günü açıklanacak. Aralık ayı enflasyon verisinin saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE'nin yüzde 2,61 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.



















