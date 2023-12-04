Aralık ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK verilerine göre, enflasyon kasımda aylık 3,28 artarken, yıllık bazda ise yüzde 61,98 oldu. Böylece aralık ayı kira artış oranları da belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:54
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası aralık ayı kira artış oranları netlik kazandı.

TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98 artış gösterdi.

İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. 

Bu hesaplamalara göre, kasım ayında bu rakam yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

Böylece aralık ayında iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 53,40 oldu.

Konut kiralarında ise yüzde 25'lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024'kadar devam edecek.


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