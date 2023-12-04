Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
TÜİK verilerine göre, enflasyon kasımda aylık 3,28 artarken, yıllık bazda ise yüzde 61,98 oldu. Böylece aralık ayı kira artış oranları da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası aralık ayı kira artış oranları netlik kazandı.
TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98 artış gösterdi.
İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor.
Bu hesaplamalara göre, kasım ayında bu rakam yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.
Böylece aralık ayında iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 53,40 oldu.
Konut kiralarında ise yüzde 25'lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024'kadar devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Kabataş gelini neden boşandı?
- İlk adayını ilan etti
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- Balyalı, iddiaları verilerle yalanlandı!