Arçelik'ten tahvil ihracı kararı

Arçelik, yurtiçinde 30 milyar TL'ye kadar tahvil ihracı kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:03
Arçelik'ten tahvil ihracı kararı
Abone Ol google-news

Arçelik yurtiçinde nitelikli yatırımcılara tahvil veya bono ihracı yoluyla 30 milyar liraya kadar borçlanma kararı aldı.

Arçelik'ten dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığını belirtti.


arçelik KAP Tahvil

İlgili Haberler

Son Dakika: Arçelik Manisa fabrikasında korkutan yangın

Son Dakika: Arçelik Manisa fabrikasında korkutan yangın
CMA'dan Arçelik'in Whirlpool alım onayı için inceleme

CMA'dan Arçelik'in Whirlpool alım onayı için inceleme
Teknik serviste çeteleşme! Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer: Karşımızda büyük suç örgütü var

Teknik serviste çeteleşme! Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer: Karşımızda büyük suç örgütü var

En Çok Okunan Haberler