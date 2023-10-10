Arçelik'ten tahvil ihracı kararı
Arçelik, yurtiçinde 30 milyar TL'ye kadar tahvil ihracı kararı aldı.
Arçelik yurtiçinde nitelikli yatırımcılara tahvil veya bono ihracı yoluyla 30 milyar liraya kadar borçlanma kararı aldı.
Arçelik'ten dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığını belirtti.
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