Son Dakika: Arçelik Manisa fabrikasında korkutan yangın

Yayınlanma: 01.10.2023 - 18:23

Güncelleme: 01.10.2023 - 18:36

Manisa OSB’de faaliyette bulunan Arçelik buzdolabı fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikanın paketleme bölümünde çıkan yangına kısa süre içinde Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Manisa OSB itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında fabrikada çalışan olmadığı öğrenilirken itfaiye ekipleri bir yandan soğutma çalışması yaparken bir yandan da fabrikanın içindeki dumanı tahliye etti.

Yangının çıktığını duyan fabrika yetkilileri ise bir bir fabrikaya gelirken maddi hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlatıldı.