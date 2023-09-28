CMA'dan Arçelik'in Whirlpool alım onayı için inceleme

Arçelik Whirlpool'un Avrupa'daki ev aletleri işletmelerinin satın alımı için onay beklerken, İngiltere'nin Rekabet Kurumu (CMA) daha ayrıntılı bir inceleme yapılacağını açıkladı.

Reuters
Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:13
CMA'dan Arçelik'in Whirlpool alım onayı için inceleme
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İngiltere'nin Rekabet Kurumu (CMA) anlaşmanın başlıca beyaz eşyaların arzı konusunda seçenekleri azaltabileceğini ve Arçelik'in endişelerini gidermemesi durumunda faz 2 olarak nitelediği bir inceleme başlatılacağını belirtti.

Arçelik ve Whirlpool, Ocak ayında anlaşma kapsamında iki şirketin Avrupa'daki birimlerinin bir araya getirildiği yeni bir oluşum kurulacağını ve bu oluşumda küçük ve büyük ev aletleri ile elektronik ürünler satılacağını duyurmuşlardı.

Anlaşma ile Arçelik oluşumun yüzde 75'ine, Whirlpool ise kalan yüzde 25'ine sahip olacak.

Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, yeni oluşumun İngiltere'de çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri ve yemek aletleri satan en büyük şirket olacağını belirten CMA, bahsi geçen piyasanın değerinin 3.8 milyar sterlin yani 4.61 milyar doların üzerinde olduğunu da ifade etti.

CMA açıklamasında "Arçelik ve Whirlpool'un pozisyonu, düşük ve orta fiyatlı ev aletleri piyasasında oldukça güçlü. (Şirketler) bu piyasada az sayıda rakip ile karşı karşıya kalacak" denildi.


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arçelik Whirlpool CMA İngiltere'nin Rekabet Kurumu

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