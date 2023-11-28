Arda Turan, parasını dolandırıldığı 'fon'a değil mevduata yatırsaydı ne kadar kazanacaktı?

Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:26

Güncelleme: 28.11.2023 - 17:26

Gündemi meşgul eden haberlerde fenomenlerin kara para aklama davasından sonra spor dünyasından birçok ismin karıştığı 'Fatih Terim Fonu' olayı geliyor. 'Fatih Terim Fonu'na en çok para kaptıran isim Arda Turan oldu.

Eski futbolcu Arda Turan, 13 milyon 900 bin dolarla fona en çok para yatıran isim. 6 milyon 400 bin dolarını geri alabilen Turan, 7 milyon 500 bin dolarla en çok para kaybeden isim olarak öne çıkıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre Turan, 13 milyon 900 bin dolarını kaptırdığı dönem dolar TL kuru 18,68 kuruştu. Turan'ın parası 259 milyon 652 bin TL'ye karşılık geliyordu. 2022 Aralık ayında mevduat faizleri ise yüzde 16 olarak hesaplanıyordu.

Turan, 259 milyon 652 bin TL'yi yüzde 16 oranla mevduata yatırsaydı her ay 3 milyon 243 bin 871 TL net getiri elde ediyordu.

Eğer Turan, parasını 3 ay boyunca mevduatta tutsaydı yüzde 16 faiz oranıyla 9 milyon 947 bin 872 TL kazanırdı.

Peki Turan, 13 milyon 900 bin doları şu an mevduata yatırsaydı ne kadar elde ederdi?

Turan'ın verdiği 13 milyon 900 bin dolar parası bugünkü dolar TL kuruyla (28,92) karşılığı 402 milyon 127 bin TL.

1 AYLIK GETİRİSİ

Vade: 1 ay

Faiz Oranı: Yüzde 35,00

Brüt Faiz Tutarı: 11.568.036,99 TL (11 milyon 568 bin 36 lira)

Stopaj Oranı: Yüzde 5,00

Stopaj Tutarı: 578.401,85 TL (578 bin 401 TL)

Net Faiz Tutarı: 10.989.635,14 TL (10 milyon 898 bin 635 lira)

Vade Sonu Tutar: 413.116.635,14 TL (413 milyon 116 bin 635 TL)

3 AYLIK GETİRİSİ

Vade: 3 ay

Faiz Oranı: Yüzde 32,00

Brüt Faiz Tutarı: 32.378.703,74 TL

Stopaj Oranı: Yüzde 5,00

Stopaj Tutarı: 1.618.935,19 TL (1 milyon 618 bin 935 TL)

Net Faiz Tutarı: 30.759.768,55 TL (30 milyon759 bin 768 TL)

Vade Sonu Tutar: 432.886.768,55 TL (432 milyon 886 bin 768 TL)

6 AYLIK GETİRİSİ

VADE: 6 AY