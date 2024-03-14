Bakan Mehmet Şimşek 'kötü adam olmaya razıyım' diyerek uyardı: 'Para yok, zorlanacaksınız'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:41

Güncelleme: 14.03.2024 - 12:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi büyümesini kısıtlamaya yönelik son adımları dünden itibaren bankalar tarafından hayata geçirildi. Ticari ve tarım kredilerinde limitler düşürüldü. Kredi faizleri ise yüzde 60'ları buldu.

Ekonomik krizin ulaştığı tablo, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hafta sonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) yaptığı toplantıda da kendini gösterdi.

Gazeteci Erdal Sağlam 10 Haber'de yayımlanan yazısında, bakan Şimşek'in 365 oda ve borsa başkanına, seçimden sonra kimsenin kendisine kredi veya finansal kolaylık için gelmesini istemediğini söylediğini yazdı. Ayrıca, taleplere karşı durduğu için 'kötü adam' ilan söylediğini aktardı.

Erdal Sağlam'ın, 10 Haber'deki bugünkü yazısının iligli bölümü şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta sonunda TOBB'da oda başkanlarıyla yaptığı toplantıda, '2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok' demiş. Neden enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğini, bunun için sıkıntıların çekilmesi gerekeceğini anlatan Şimşek’e TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu '2001 yılında olduğu gibi uygulayacağınız enflasyonla mücadele programına tam destek vereceğiz' yanıtı vermiş.

Servet vergisi gibi seçimden sonra geleceği söylenen radikal vergi düzenlemeleri hakkında “kesinlikle öyle şeyler yok” diyen Bakan Şimşek ÖTV ve KDV konusundaki sorulara ise “ÖTV ve KDV’yi bana bırakın” yanıtını vermiş. Toplantıya katılan başkanlar bakanın “ÖTV ve KDV’de genel bir artış olmayacak” sözünü hatırlatarak “herhalde mal bazında bu vergilerde bir düzenleme olacak” yorumunu yaptı.



Seçim nedeniyle herkesin bir şeyler istediğini hatırlatan Bakan Şimşek seçimden sonra kimsenin kendisine kredi için, finansal kolaylık için, yani para istemek için gelmesini istemediğini belirterek 'Zorlanacaksınız, zaten bunu size açıkça söylüyorum ama benden bir şey istemeyin' demiş.

Özellikle bu yılın iş dünyası için zor geçeceğini açıkça söyleyen Şimşek buna mecbur olduklarını, aksi takdirde özel sektörün bundan sonra büyüyemez hale geleceği bir iklimin ortaya çıkacağını söylemiş."