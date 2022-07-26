Yılın ikinci çeyreğinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yüzde 106 arttı

26 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki sorunların çözüm adreslerinden olan Sigorta Tahkim Komisyonu’na (STK) yapılan başvurulardaki artış, yeni yılın ikinci çeyreğinde (nisan, mayıs, haziran) hızlanarak sürdü. Özellikle zorunlu trafik sigortası kapsamındaki “değer kaybı” ve “araç hasarı”yla ilgili anlaşmazlıklar dikkat çekti. İşte öne çıkan detaylar:

- Yılın ikinci çeyreğinde, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla başvuru sayısı yüzde 106.5 artışla 128 bin 890 adet oldu. Bu kapsamda hayat dışı branşı için başvurular yüzde 106.8 artışla 128 bin 688, hayat braşında yüzde 3.1 artışla 202 adede yükseldi.

RET KARARI AZALDI

?-Poliçe türüne göre en çok başvuru yüzde 105.3 artış ve 121 bin 641 adetle zorunlu trafik sigortasında yapıldı. Bunu yüzde 140 artışla 5 bin 159 adede ulaşan kasko izledi.

- Zorunlu trafik kapsamındaki başvuruların ilk üç sırasında da 62 bin 789 adetle “değer kaybı”, 33 bin 59 adetle “araç hasarları”, 15 bin 983 adetle “hasar+değer kaybı” yer aldı.

- Başvuruların temel gerekçesi yüzde 111.6 artışla 102 bin 871’e yükselen “tazminatın ödenmemesi” oldu. “Tazminatın eksik ödenmesi” de yüzde 89.9 artışla 25 bin 798 adede çıktı.

- STK hakemleri ise yüzde 84 artışla 84 bin 547 başvuruyu karara bağladı. Bu kapsamda “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” oranı yüzde 63.1, “kısmen kabul” yüzde 20.2 ve “ret” oranı yüzde 16.6 oldu. Ret oranı 2021’nin aynı çeyreğinde yüzde 21.6 idi.

KREDİ KARTIYLA PRİM TAHSİLATI YÜRÜRLÜKTE

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB SAİK), zorunluk trafik sigortası kredi kartı ile prim tahsilatı yapılamadığı hususunda acentelerden yoğun bir şekilde bildirim geldiğini açıkladı. Bu kapsamda SEDDK Başkanlığı ile yürütülen görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini belirten SAİK, artık kredi kartı ile de prim tahsilatının mümkün hale geldiğini bildirdi. Dün yeni bir sektör duyurusu yayımlayan SEDDK da 28 Haziran tarihli sektör duyurusunu hatırlatarak sigorta şirketlerinin bu branşta prim ödemeleri için belirli bir ödeme aracı kullanımı konusunda zorlama ve kısıtlama yapamayacağını anımsattı.

SEKTÖR ‘PROAKTİF SİGORTACILIK’A DOĞRU EVRİLECEK

SFS Yazılım ve Danışmanlık’ın “Geleceğin Sigorta Trendleri ve Insuretech” sohbet buluşmalarının ilk konuğu AcnTurk Genel Müdürü Murat Dişçi oldu.

Etkinliğin açılışını yapan SFS Yazılım Genel Müdürü Murat Atıcı, “İnsan odaklılık anahtar kelimemiz” derken Dişçi şuna vurgu yaptı: “Sektör ‘proaktif sigortacılık’a evrilecek. Sigorta şirketleri, geliştirecekleri ürün ve hizmetler ile hasarların önceden tahminleyerek, önlenmesinde müşterilerine destek vererek sigortalı ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.”

OTONOM OTOBÜS TEKNOLOJİSİNE YATIRIM YAPTILAR

Quick Sigorta’nın, ABD merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC’in, “Seviye 4 Otonom Araç” projesine yatırım yaptığı açıklandı. Geliştirilen yazılım halen Norveç’in Stavanger şehrinde kullanılıyor.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bu araçların sigortalanmasıyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Otobüs üreticisinin ürün sorumluluğu, yazılım geliştiricinin ürün sorumluluğu ya da alan sağlayıcı operatör belediyenin sorumluluğundan mı bahsetmemiz gerektiğini anlamak için Ar-Ge çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

"KONULARI ORTAK AKILLA ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yeni başkan ve kurul üyeleri görevlerine 18 Temmuz itibarıyla başladı.

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yeni döneme ilişkin şu vurguyu yaptı: “Sigorta ve özel emeklilik sektörleri ekonominin itici güçlerinden biri olarak ülkemizin kalkınmasında önemli bir güvence olup, her iki sektörümüzün sağlıklı bir şekilde büyümesi güçlü Türkiye yolunda büyük önem arz ediyor. SEDDK olarak sektörle ilgili tüm konuları daha öngörülebilir ve kucaklayıcı bir şekilde, ortak akılla çözmek adına tüm paydaşlarla birlikte durmadan çalışacağız.” SEDDK’nin yönetimindeki diğer isimler şöyle: Davut Menteş (2. başkan), Yusuf Dinç, Mahmut Güngör, Fatih Küçükcan.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Aksigorta’nın, müşterilerinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 100 bin TL ödenmiş sermaye ve yüzde 100 bağlı ortaklığı şeklinde Sabancı Ageas Sağlık Sigorta’yı kurduğu açıklandı. İzin ve lisans süreci sürüyor.

- Generali Sigorta’nın, “Benim Kaskom” ürününe sahip ve poliçesine “Mini Onarım ve İkame Araç” veya “Ekstra Asistans” paketini dahil ettiren sigortalılara yılda iki kez özel şoför hizmetini ücretsiz sunduğu açıklandı.

- Güney Çelik’in, Chubb Nakliyat Sigortaları Central Region Müdürü olarak atandığı açıklandı. Bu müdürlük Türkiye, İsviçre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Tunus’u kapsıyor.

- Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk, güncel verileri yorumlayarak “Sektöre bütüncül yaklaşabilen ve yenilikçi ürünler yaratanlar büyümeyi hızlandıracak. Pozitif yönde ivme kazanmasını sağlayacak” dedi.

- Neova Katılım Sigorta’nın sigortacılık alanında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerine yönelik uzun dönemli staj programı Neova Kampüs’ün, ilk mezunlarını verdiği açıklandı. Bu yıl programı 27 kişi tamamladı.