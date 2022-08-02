Ocak-Haziran 2022 döneminde, sigortacılıkta prim üretimi yüzde 93 arttı

02 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı Haziran 2022 yılı prim üretimi verileri, Türkiye’deki yüksek enflasyonun sonuçlarını çarpıcı şekilde bir kez daha ortaya koydu. Poliçe fiyatlarındaki artış primleri, özellikle döviz kaynaklı yükselen maliyet ise hasar ödemelerini büyütüyor. Bu durum başta oto sigortalarında olmak üzere ciddi bir teknik kârlılık tartışmalarına neden oluyor. Verilerle ilgili detaylar ise şöyle:

KASKODA HIZ ÇOK

- Haziran 2022’da geçen yılın aynı ayına kıyasla prim üretimi toplamda yüzde 124 artışla 19.3 milyar lira, hayatdışı branşında yüzde 135.6 artışla 16.6 milyar lira ve hayat branşında yüzde 72.1 artışla 2.7 milyar lira oldu. Yılın ilk altı ayında ise toplam prim üretimi yüzde 93 artışla 90.9 milyar lira, hayatdışında yüzde 97 artışla 77.6 milyar lira ve hayatta yüzde 72.5 artışla 13.3 milyar liraya yükseldi. Ayrıca ilk altı aylık rakamla 2021 yılının ilk 11 ayındaki 89.6 milyar lira da aşılmış oldu. Geçen yıl toplam üretim 105.3 milyar liraydı.

- Hayatdışının detaylarına bakıldığında, haziranda geçen yılın ayın ayına kıyasla prim üretimi kaskoda yüzde 208.5 artışla 3.6 milyar lira, zorunlu trafikte (yeşil kart hariç) yüzde 131.3 artışla 4.6 milyar lira, sağlıkta yüzde 129.9 artışla 1.7 milyar lira, yangında 105.5 artışla 1.9 milyar lira, alacakta (kredi) yüzde 183.1 artışla 88 milyon lira oldu. İlk altı ayda ise üretim kaskoda yüzde 147 artışla 14.7 milyar lira, zorunlu trafikte yüzde 93.2 artışla 18 milyar lira, sağlıkta yüzde 83.9 artışla 11.5 milyar lira, yangında yüzde 83.6 artışla 7.6 milyar liraya çıktı.

‘TRAFİK’TE HEDEF STABİL FIYATLAMA

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasıyla ilgili olarak sektörün genel müdürleriyle bir araya gelerek, “acil eylem planı”yla ilgili adımları ele aldı.

Bu sigortanın 25 milyon araç sahibini ilgilendirdiğini belirten SEDDK Başkanı Akif Eroğlu, “Hedefimiz, bu branşın daha öngörülebilir ve daha stabil bir fiyatlama ile başta sigortalılarımız olmak üzere şirketlerimiz ve dağıtım kanallarımız için sürdürülebilir olmasıdır. Bu amaçla piyasa yapıcı oyuncuları daha yakından takip edip, piyasa bozucu işlem ve oyunculara yönelik gerekli tedbirleri hızlıca alacağız” dedi.

"CİNSİYET EŞİTLİĞİ, ÇALIŞMALARIMIZIN ODAĞINDA"

Kadın Basketbol Dayanışma Derneği’nin hayata geçirdiği “81 İl 12 Yaş Kız Basketbol Şenliği”nin, Anadolu Sigorta’nın katkılarıyla Ankara’da yapıldığı açıklandı.

Bu desteğin kendileri için önemli olduğunu belirten Anadolu Sigorta İletişim Koordinatörü Berna Ergüntan şunları anlattı: “Şirket olarak sporcu gençlerimizin yanında olduğumuz için ve özellikle kız basketbolculara destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Son iki yıldır kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışmalarımızın odağında yer alıyor.”

YENİ STRATEJİK HEDEFLER İÇİN YÖNETİMİ YENİLEDİLER

Unico Sigorta’da, şirketin yeni stratejik hedefleri doğrultusunda üst yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yapıldığı da açıklandı.

Buna göre şirketin hâkim hissedarı konumunu elde eden Jan Nahum yönetim kurulu başkanı olurken, şirketin 2021 yılı aralık ayından bu yana yönetim kurulu muharras üyesi olan Ender Güzeler genel müdürlük görevine getirildi. Ayrıca Emine Talay Turan genel müdür yardımcısı oldu. Ender Güzeler Anadolu Üniversitesi mezunu. Şirketin 2021 yılı prim üretimi ise 1.3 milyar liraydı.

‘GÖNÜLLÜ’ 7.5 MİLYONU ‘ÇOCUKLU’ 400 BİNİ AŞTI

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) güncel verileri, hem 18 yaş altı katılım hem yüksek enflasyon ortamında devlet katkısı nedeniyle önemli bir yatırım aracı haline dönüşen bireysel emeklilik sisteminin (BES) önemli bir hareketlenme içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Buna göre 28 Temmuz itibarıyla Gönüllü BES’teki toplam katılımcı sayısı 7.5 milyon sınırını aşarak 7 milyon 507 bin 864 kişi, bu kapsamda Çocuklu BES’teki katılımcı sayısı 22 Temmuz itibarıyla 400 bin sınırın aşarak 404 bin 880 kişiye yükseldi. Gönüllü BES’teki toplam katılımcı fon tutarı

ise 1.1 milyar lirası Çocuklu BES’ten gelmek üzere 260.4 milyar liraya yükseldi. Otomatik BES’te ise 6 milyon 638 bin 679 çalışan bulunuyor.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- MetLife Emeklilik ve Hayat’ın, yeni ürünü “tamamlayıcı sağlık sigortası” ile geniş kurum ağı ve teminat özellikleriyle sigortalıların ek ücretler ödemeden sağlık hizmeti almalarını sağlayacağı duyuruldu.

- Generali Sigorta’nın il bazlı araştırmalarına göre Bursa’da en çok tercih edilen sigortacılık ürün ve hizmeti yüzde 34’lük payla zorunlu trafik sigortası oldu. Bunu yüzde 26 ile kasko, yüzde 19 ile konut izledi.

- Türkiye Sigorta’nın, “Sempati Evcil Hayvan Sigortası”yla sevimli dostları acil durumdan ameliyata, ilaç masrafından üçüncü şahıslara verebileceği zararlara kadar güvence altına almayı hedeflediği açıklandı.

- Aksigorta ve TSEV işbirliği ile TSEV’in “Temel Sigortacılık Eğitim Programı”nın 40. Dönemine üniversitelerin sigortacılık bölümlerinden bu yıl mezun olmuş altı kişiye “İlham Saner Anısına” eğitim bursu verilecek.

- AgeSA’nın, Sigorta Bilgi Merkezi’nin “ortak veri modeli”ne uygun olarak hayat ve ferdi kaza sigortasının yasal raporlama süreçlerini sisteme entegre ederek mevzuata uyum sağlayan ilk şirket olduğu açıkladı.