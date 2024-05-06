Artan maliyetler ve ithalat yüzünden 3 bin firma kapanma tehlikesinde: Ayakkabı sektöründe alarm

Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2024 - 04:00

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, sektörün tamam mı devam mı noktasında olduğunu anlatarak “Şirketler bir bir kapanıyor” dedi. 6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan sektör için acil önlem alınmaması durumunda birçok şirketin oyun dışı kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen İçten, “Şu anda ciddi anlamda fabrikalar küçülüyor. 80 kişi çalıştıran bir tesis 30 kişiye düştü. 50 kişi çalışan fabrika 17 kişiye düştü. 1200 kişi çalıştıran fabrika kapandı” dedi. Yaşanan durumu kanser hastasına kemoterapi vermeye benzeten Berke İçten şu tespitleri paylaştı:

Tedavi süreci bittikten sonra hastanın ölmemesi için bir desteğe vitamine ihtiyacı var. Sektörün birinci önceliği rekabetçi döviz kuru.

Mikro ölçekte sektör bazında çalışma yapılmazsa ayakkabı sanayinin ayakta kalabilmesi çok zor görünüyor.

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