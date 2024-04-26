Ayakkabılarınızı çöpe atmayın! Beyaz ayakkabıları ilk günkü temiz yapan yöntem
Sararan veya kirlenen beyaz ayakkabıları hemen çöpe atmak veya kullanılmayan köşesine kaldırmak çok maliyetli bir iş olabilir. Bu yöntemlerle beyaz ayakkabılarınızı ilk günkü gibi beyazlatabilirsiniz. İşte, o yöntemler...
Beyaz ayakkabılar için leke çıkarıcı formül tarifi
Evde ayakkabı temizlemek için formül basit! Beyaz ayakkabılarda oluşan lekeleri gidermek için ev yapımı temizlik sıvısı yapmak istiyorsanız, kolaylıkla bulabileceğiniz bir malzeme bulunuyor: Yaraları temizlemek için kullanılan, %3 hidrojen peroksitli oksijenli su. Ağartma ve sterilizasyon için kullanılan kuvvetli bir madde olan hidrojen peroksit, kalıntı bırakmadan yok olur ve kullanım alanı oldukça geniştir. Eczanelerde Hidrojen Peroksit %3 olarak bulabileceğiniz oksijenli suyu 1:1 ölçüde içme suyuyla karıştırın.
Temiz ve kuru bir bezin üzerine dökerek ayakkabının lekeli bölgesini bu sıvı ile silin. Durulama yapmanız gerekmez. Tüm işlemleri yaparken mutlaka eldiven kullanın ve ortamı havalandırın. Kullanacağınız her türlü temizlik ürününü öncelikle küçük bir alanda denemeyi ve sağlığınız için dikkatli kullanmayı unutmayın. Temizlediğiniz ayakkabıları hava alan ve doğrudan güneş ışığı almayan, sıcak bir yerde kurumaya bırakın. Leke üzerine temizleyici sıvı uygularken alternatif olarak damlalık ve sprey şişesi de kullanabilirsiniz. Başka bir ipucu: Ayakkabınızın leke çıkarma esnasında sabit durmasını istiyorsanız içini kâğıt havlu parçaları veya kuru temizlik bezleriyle doldurun. Kokan ayakkabılar için de bu temizlik yöntemleri işinize yarar.
Çamaşır suyu ile ayakkabı lekesi çıkarma yöntemi
1 litre suya 1 çorba kaşığı çamaşır suyu ekleyin ve köpürtmeden karıştırın. Küçük leke için 1 kulak temizleme çubuğunun ucunu suya değdirin ve leke üzerinde bastırmadan gezdirin. Daha büyük lekelerde bir diş fırçasının uç kısmını suya değdirin ve lekenin üzerinde gezdirin. Bunu yaparken yüzeysel fırçalama hareketi yapın ve hafifçe süpürün.
Beyaz ayakkabı tabanı nasıl temizlenir?
Ayakkabıların krem veya beyaz renkteki tabanları özel bir ilgiyi hak eder. Beyaz ayakkabı temizleme ve bakımının yanı sıra, tabanı beyaz olan ayakkabıların taban temizliği için de bazı püf noktaları bulunuyor:
- Partiküllü bir krem temizleyiciyi kuru bir bezin üzerine sürerek ayakkabı tabanını ve özellikle yan kısımlarını ovabilirsiniz. Bunu diş fırçası ile yapmanız da iyi sonuç verir.
- Ayakkabı tabanındaki inatçı lekeler için kâğıt havluya hafifçe aseton dökerek leke üzerine uygulama yapabilirsiniz.
- Ayakkabı tabanını 1’e 1 ölçüde sulandırılmış çamaşır suyu ile silebilirsiniz.
- Spor ayakkabılar ve suni deri ayakkabılarda uygulanan diş macunu ve diş fırçasıyla ayakkabı temizleme tekniklerini kullanabilir, ayakkabının deri kısımları için sert bir diş fırçası ve az miktar diş macunu ile ovalama yapabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- AKP'li isimden istifa çağrısı!
- Öğrenilmesi en zor dili açıkladı
- Milletvekili sayısı artacak
- 'Kapıdan içeri sokmayın'
- Soylu geri mi dönüyor?
- Okyanus kadar derin 4 burç
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- 'Asla yalnız yürümeyeceksin'
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu