Ayakkabılarınızı çöpe atmayın! Beyaz ayakkabıları ilk günkü temiz yapan yöntem

Temiz ve kuru bir bezin üzerine dökerek ayakkabının lekeli bölgesini bu sıvı ile silin. Durulama yapmanız gerekmez. Tüm işlemleri yaparken mutlaka eldiven kullanın ve ortamı havalandırın. Kullanacağınız her türlü temizlik ürününü öncelikle küçük bir alanda denemeyi ve sağlığınız için dikkatli kullanmayı unutmayın. Temizlediğiniz ayakkabıları hava alan ve doğrudan güneş ışığı almayan, sıcak bir yerde kurumaya bırakın. Leke üzerine temizleyici sıvı uygularken alternatif olarak damlalık ve sprey şişesi de kullanabilirsiniz. Başka bir ipucu: Ayakkabınızın leke çıkarma esnasında sabit durmasını istiyorsanız içini kâğıt havlu parçaları veya kuru temizlik bezleriyle doldurun. Kokan ayakkabılar için de bu temizlik yöntemleri işinize yarar.