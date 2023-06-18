'Kurbanlık alırken dolandırılmayın' uyarısı

Yayınlanma: 18.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 07:00

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık alışverişi telaşının başladığını belirtti.

Günler öncesinden kurbanlık için pazarlık yapan, kapora ödeyen, internet ortamından kurbanlık satın almayı tercih edenleri dolandırıcılara karşı uyaran Gündüz, kurbanlık alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Belediyelerce belirlenen kurban satışı için ayrılan yerlerin dışında faaliyet gösteren bazı kişilerin insanları mağdur ettiğini söyleyen Gündüz, satın alınan hayvanın mal statüsünde olması nedeniyle ayıplı çıkması halinde bedel iadesi dahil tüketicinin hakları bulunduğunu anlattı.

"YAPTIKLARI ALIŞVERİŞİ BELGELENDİRMELİ"

Gündüz, internet ortamında yapılan alışverişlerde daha dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizerek, "Kurbanı görerek almakta yarar var. Sağlık kontrollerine, görünüşüne bakmak en önemlisi. İnternet ortamında, uzaktan alışveriş günümüzde sıkça kullanılıyor. Uzaktan alışveriş, fiyat taraması yapmak açısından avantajlı. Satıcılar sosyal medya ortamında tanıtım yapıp internet sitesi aracılığıyla satış gerçekleştirebiliyor. Tüketiciler, dolandırıcılık şüphesi duyduğu internet sitesi veya satış ilanının fotoğrafını çekip, şikayet etmeli. Tüketicilerimiz yaptıkları alışverişi belgelendirmeli. Tüketici, dolandırılması halinde hak arayışı açısından belgelendirme çok önemli. İnternet alışverişlerinde genellikle tüketici alışverişini yaptıktan sonra hayvanın istediği gibi olmadığını fark ediyor. Tüketici satıcıyı aradığında muhatap bulamıyor. Parasını alamıyor. Gönderdiği kaporaya ulaşamıyor. Tüketiciler alışveriş sayfalarında kurbanlık alımına dikkat etsin. İşlemlerini belgelesinler" diye konuştu.