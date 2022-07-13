Malatya Valiliği açıkladı: Asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem
Malatya Valiliği, mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri konusunda nedeniyle açıklama yaparak; asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem yapılacağını bildirdi.
Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kayısı hasat döneminde ilimize gelen mevsimlik tarım işçilerin ücretleri konusunda farklı ödemelerin olduğu konusunda duyumlar alınmıştır. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 6 bin 471 TL’dir. Bu ücretin altında işçi çalıştıran işverenlerin tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır” denildi.
Video Haberler
- 'Halay başı'nın acı sonu
- Hande Fırat'a canlı yayında gizemli telefon
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda defalarca takla attı!
- Çakmak tüpü 'bomba' gibi patladı!
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!