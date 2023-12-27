Son dakika... Asgari ücret zirvesi! Kritik toplantı başladı
Son dakika haberleri... Kritik asgari ücret toplantısı başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.
Milyonlarca çalışan 2024'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyor.
İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor.
Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında taraflarla bir araya geldi.
Asgari ücrete ilişkin kritik toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) temsilcileri katıldı.
Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor. Toplantının ardından 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.
ZAM ORANLARINA GÖRE RAKAMLAR
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:
Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
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