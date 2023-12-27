Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca yurttaşı yakından ilgilendiren asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor. Asgari ücret zammı için kritik günlere girildi. Asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yurttaşlar, asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?
Yedi milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Asgari ücretin ilk toplantısı 11 Aralık, ikinci toplantısı 18 Aralık'ta gerçeleşti ancak sonuç çıkmadı. Asgari ücret zammı için kritik günlere girildi. İşçi ve işveren asgari ücretin ne zaman açıklanacağını araştırılıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş ve DİSK üyelerini Beştepe'ye davet ederek asgari ücret zammı için görüşmelere başladı.
Az önce başlayan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.30 civarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret zammını açıklayacağı bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:
Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
YIL YIL ASGARİ ÜCRET ORANLARI
2016: Net asgari ücret 1.300,99 TL, brüt asgari ücret 1.647 tl idi.
2017: Net asgari ücret 1.404,06, brüt asgari ücret 1.777,50
2018: Net asgari ücret 1.603,12 TL, brüt asgari ücret 2.029,50 TL idi.
2021: Net asgari ücret 2.825,90 TL, brüt asgari ücret 3.577,50 TL idi.
2022 (1 Ocak-30 Haziran): Asgari ücret net 4.253,40 TL, brüt asgari ücret 5.004 TL idi.
2022 (1 Temmuz-31 Aralık): Asgari ücret net 5.500,35 TL, brüt asgari ücret 6.471 TL idi.
2023 (1 Ocak-30 Haziran): Asgari ücret net 8.506,80 TL, brüt asgari ücret 10.008 TL idi.
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