Asgari ücret ilk üç ayda buhar oldu: 'İktidar hâlâ göz boyamaya çalışıyor'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:30

Güncelleme: 08.04.2025 - 13:55

DİSK-AR tarafından hazırlanan 'Ücret Kayıpları İzleme Raporu' yayımlandı. Rapora göre enflasyon, işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında ciddi kayıplara yol açtı. Ocak, şubat ve mart 2025’te TÜİK verilerine göre ölçülen yüzde 10,06’lık üç aylık enflasyon, emek gelirlerinde toplamda en az 134,2 milyar TL’lik bir erimeye neden oldu.

Rapor, üç aylık dönemde işçi ücretlerinde 75,6 milyar TL, memur maaşlarında 28,1 milyar TL ve emekli aylıklarında 30,6 milyar TL kayıp yaşandığını ortaya koydu. Enflasyonun bireysel etkileri dikkat çekti. Mart ayında net asgari ücret olan 22 bin 104 TL, işçinin cebine girer girmez 2 bin 224 TL değer kaybetti. Asgari ücretin bir buçuk katı geliri olan bir işçi 3 bin 159 TL, iki katı geliri olan ise 4 bin 94 TL kayba uğradı. Asgari ücretin üç katına yakın kazanan bir çalışanın kaybı ise 5 bin 758 TL’ye kadar çıktı.

'SARAY İKTİDARI BANKALARIN KÂRINI KATLIYOR'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, açıklanan verilerin ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma tepki gösterdi. “Bu tablo; adaletsizliğin, liyakatsizliğin ve halktan kopuk bir ekonomik zihniyetin eseridir” diyen Kış, “Vatandaş geçim derdindeyken, iktidar gözünü bankaların kâr tablolarına dikmiş durumda” ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÜÇ AYDA ERİDİ'

2025 başında yapılan yüzde 30’luk asgari ücret zammının halkı değil, enflasyonu fonladığını belirten Gülcan Kış, “22 bin 104 lira olan asgari ücretin alım gücü sadece üç ayda 2 bin 224 lira eridi” dedi. Kış, “Bugün cebimizdeki maaş, geçen yılın sonundaki seviyenin bile altına düşmüş durumda. En düşük emekli aylığında da tablo farksız: 14 bin 469 liralık maaşın satın alma gücü 1.595 lira azaldı. Emekli, pazarda fiyat etiketine bakmadan değil, tezgahın önünden bile geçemiyor artık” ifadelerini kullandı.

'BANKALARIN KÂRI PATLADI HALK BATIYOR!'

CHP’li vekil, ekonomi politikalarının kimden yana olduğunu ise şöyle dile getirdi: “İki ayda bankaların net kârı yüzde 58,2 artarak 118 milyar liraya, kamu bankalarının kârıysa yüzde 129 artarak 43 milyar liraya çıktı. Vatandaş sadece ocak ve şubat aylarında bankalara 172,6 milyar lira faiz ödedi. Borçlarını ödeyemeyen yüz binler icralık oldu. Batık kredi miktarı 349 milyar liraya ulaştı.”

'İCRA DAİRELERİ DOLDU TAŞTI'

Kış, halkın borç sarmalını şu verilerle özetledi: “Bu yıl sadece 4 Nisan’a kadar 2 milyon 682 bin yeni icra dosyası açıldı. Toplam icra dosyası sayısı 23 milyonu geçti. İktidar hâlâ pembe tablolarla milletin gözünü boyamaya çalışıyor ama gerçek şu: Halk evine ekmek götürmek için mücadele ediyor, Saray iktidarı hâlâ faiz lobisinin, rantiye sınıfının yanında duruyor.”

'GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 28,4'

TÜİK’in resmi verilerine göre işsizlik yüzde 8,2 görünse de, atıl işgücüyle birlikte bu oranın yüzde 28,4’e ulaştığını vurgulayan Gülcan Kış, “İş bulmaktan umudunu kesmiş milyonlar, eksik istihdamla boğuşanlar var. Türkiye gençlerini, kadınlarını, emekçilerini umutsuzluğa sürükleyerek büyümez; sadece çürür” dedi.

'ENFLASYONLA MÜCADELE ETTİĞİNİ SÖYLEYENLER, ENFLASYONLA BESLENİYOR'

Mart ayı enflasyonunun TÜİK’e göre yüzde 2,46, ENAG’a göre yüzde 3,91 olduğunu hatırlatan Kış, “TÜİK’in makyajlı verilerine göre bile yıllık enflasyon yüzde 38,1. Avrupa’da açık ara birinciyiz. Savaştaki Ukrayna’yı bile geride bırakmış durumdayız. Bu iktidar zam yapmıyor, halkın cebindekini her ay enflasyonla geri alıyor” ifadelerini kullandı.

'EKONOMİ YÖNETİMİ HALKTAN KOPTU'

Gülcan Kış, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu ülkenin Merkez Bankası, sadece son iki haftada 29 milyar dolar rezerv satmak zorunda kaldı. Saray’da yazılan politikalar her sabah halkın sofralarından bir tabak daha eksiltiyor. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisidir. Biz bu hayatı savunuyoruz. Herkes için adil, herkes için refah dolu bir Türkiye mümkün. Ama bunun yolu bu düzeni değiştirmekten geçiyor.”