TCMB verileri yayımladı: 2 Nisan tüketici boykotunun etkisi belli oldu!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:04

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 28 Mart haftasına ilişkin verileri yayımladı. Yayımlanan 'Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarı' verilerine göre, 2 Nisan'da düzenlenen boykot nedeniyle kredi kartlı işlemlerde yarı yarıya düşüş yaşandı.

HARCAMALAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

TCMB'nin son resmi rakamlarına göre 28 Mart haftasında kredi kartlarıyla toplam 422.6 milyar liralık işlem gerçekleştirildi. Bu haftada günlük ortalama harcama tutarı 60.3 milyar lira olarak kaydedildi. Anadolu Ajansı’na göre 2 Nisan’da yapılan harcama 28 milyar liraydı. Bu rakam, günlük ortalama harcamanın yaklaşık yarısına denk geliyor.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun açıklamasına göre, bir önceki hafta olan 21 Mart haftasında günlük ortalama harcama 52 milyar lira düzeyindeydi.

Veriler, 2 Nisan Boykotu'nun tüketici davranışları üzerinde önemli bir etki yarattığını ve kredi kartı harcamalarında belirgin bir düşüşe neden olduğunu gösteriyor.

BAKAN BOLAT 28 MİLYAR TL'YE ARTIŞ DEMİŞTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Nisan Çarşamba günü için yapılan "alışverişi ve ticareti durdurma" ile "boykot" çağrılarının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu. Bolat, haftalık veri yayımlayan Bankalararası Kart Merkezi'nin 2 Nisan Çarşamba günü için günlük yayımladığını iddia ettiği verilerinden bahsederek, 1 Nisan'da 14 milyar lira olan kart alışverişinin, 2 Nisan'da 28 milyar liraya yükseldiğini belirtmişti.