Emekli ucuz baklava kuyruğunda

Ayın sonunu getirmekte zorlanan yurttaş, bayramda evine baklava götürebilmek için de kılı kırk yarıyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00
Emekli ucuz baklava kuyruğunda
Abone Ol google-news

Baklavanın kilogram fiyatı neredeyse bin liraya yaklaşıyor. Geçinemeyen yurttaş pazar pazar dolaşırken baklavanın da en ucuzunu arıyor.

Başkentin en hareketli semtlerinden Kızılay’da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir tatlıcı camekânına “tüm baklavalarda gün boyu yüzde 50 indirim” duyurusu asınca kapısının önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuyruktakilerin çoğunluğunu ise emekliler oluşturdu.

Tatlıcıda 199 lira olan cevizli baklava 99.50 liraya, 359 lira olan cevizli soğuk baklava 179.50 liraya, 399 lira olan fıstıklı baklava da 199.50 liraya satılıyor.

Piyasada bilinen baklavacılardaki fiyatlar şöyle: Fıstıklı baklava 800 lira, cevizli baklava 700 lira, şöbiyet 950 lira.


baklava haberleri Fıstıklı baklava haberleri soğuk baklava haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da ucuz baklava için metrelerce kuyruk... İşte krizin kanıtı!

İstanbul'da ucuz baklava için metrelerce kuyruk... İşte krizin kanıtı!
Hem ekonomik hem lezzetli: 10 dakikada yalancı baklava tarifi

Hem ekonomik hem lezzetli: 10 dakikada yalancı baklava tarifi
3'te biri fiyatına satılıyor! İstanbul’da ucuz baklava kuyruğu

3'te biri fiyatına satılıyor! İstanbul’da ucuz baklava kuyruğu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Belediye binasına pankart astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'

Belediye binasına pankart astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'
Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu raporu: Ramazanda hava nasıl olacak, Ramazan’ın ilk günü yağış var mı?

Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu raporu: Ramazanda hava nasıl olacak, Ramazan’ın ilk günü yağış var mı?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a açık mektup: 'Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın Uğur Bey...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a açık mektup: 'Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın Uğur Bey...'
Antalya açıklarında görüldü! Paniğe neden oldu…

Antalya açıklarında görüldü! Paniğe neden oldu…
İsrail ile ticarete yönelik tepkilerin ardından: Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu

İsrail ile ticarete yönelik tepkilerin ardından: Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu
Uzmanı uyardı! “Ramazanda uzun süre boş kalan mideye bayramda ani yükleme yapmayın”

Uzmanı uyardı! “Ramazanda uzun süre boş kalan mideye bayramda ani yükleme yapmayın”
Bursa'da yolcu otobüsünde yangın çıktı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı!

Bursa'da yolcu otobüsünde yangın çıktı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı!
Bayram şekerleri bıraktılar… Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Bayram şekerleri bıraktılar… Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi