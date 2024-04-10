Emekli ucuz baklava kuyruğunda

Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2024 - 04:00

Baklavanın kilogram fiyatı neredeyse bin liraya yaklaşıyor. Geçinemeyen yurttaş pazar pazar dolaşırken baklavanın da en ucuzunu arıyor.

Başkentin en hareketli semtlerinden Kızılay’da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir tatlıcı camekânına “tüm baklavalarda gün boyu yüzde 50 indirim” duyurusu asınca kapısının önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuyruktakilerin çoğunluğunu ise emekliler oluşturdu.

Tatlıcıda 199 lira olan cevizli baklava 99.50 liraya, 359 lira olan cevizli soğuk baklava 179.50 liraya, 399 lira olan fıstıklı baklava da 199.50 liraya satılıyor.

Piyasada bilinen baklavacılardaki fiyatlar şöyle: Fıstıklı baklava 800 lira, cevizli baklava 700 lira, şöbiyet 950 lira.

