Özgür Özel CHP'nin asgari ücret beklentisini açıkladı
İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ilk toplantısını yapıyor. Yaklaşık 8-9 milyon asgari ücretli işçinin gözü bu toplantıdayken CHP'li Özgür Özel CHP'nin asagri ücret beklentisini açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda bugün basın toplantısı düzenledi.
Özel, basın toplantısında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasının önemli olduğuna fakat yapılacak zammın da enflasyon sebebiyle yaşanan kayıp kadar olması gerektiğine değindi.
“BENDE U DÖNÜŞÜ YOK’ DİYENİN DÜN MECLİS’TE TALEP ETTİĞİ ÖDENEK ÇIKARILDI”
Özel düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:
"Ek bütçe Meclis’ten geçti. Cumhurbaşkanı ödeneği çıkarıldı. İlk geldiğinde çaktırmadan baz ödeneği yüzde 20, maaşına yüzde 40 zam yapıyorlardı. Bunu kamuoyuna söyledik. Günlerce sustu. İtirazlardan sonra dedi ki ‘Efendim o zaman ben bunu kendim için değil, maaşıma endeksli emekli Cumhurbaşkanları, milletvekilleri, bakanlar için…’ E çıkar dedik onları başka bir şeye bağla. En sonunda yıllardır bu tip işlerde dediğinden geriye adım atmayıp, ‘Bende U dönüşü yok’ diyenin dün Meclis’te talep ettiği ödenek çıkarıldı. Yüzde 40 maaşına yaptığı zam, toplumsal duyarlılıktan dolayı geri alınmış oldu.
“YÜZDE 40 ZAMMI ASGARİ ÜCRET İÇİN CHP OLARAK BEKLİYORUZ”
Kendine bu zammı layık görüyorsun da asgari ücretliye neyi layık görüyorsun diye soruyorduk. Susuyordu. Orada da ısrar ettik. Şimdi komisyonun toplanacağı önemli bir bilgidir. Ama sakın kimse dostlar alışverişte görsün diye asgari ücrete göstermelik bir şey değil… Enflasyondaki kayıp kadar zam yapmasını, asgari ücret için yüzde 40 zammı CHP olarak bekliyoruz."
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