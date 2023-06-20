Son Dakika: Asgari ücret için üçüncü toplantı başladı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:03

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:06

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında toplandı.

Öte yandan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Atalay şunları söyledi:

"Sabah Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir ortak toplantı olacak. Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim. Belli bir noktaya geldik."

"ARZU ETTİĞİMİZE YAKIN BİR RAKAM OLUR DİYE UMUT EDİYORUM"

Görüşmede herhangi bir rakam telaffuz edilip edilmediği sorulan Atalay, "Onları söylemenin bir anlamı yok. Ben konuştuktan sonra bir daha ne işçi ne TÜRK-İŞ konuşur. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup edecek bir şey söylemeyeyim. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Yarın ya da en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız." diye konuştu.

Belirlenecek asgari ücretin kim tarafından açıklanacağı sorulan Atalay, "Bakan Bey ile açıklama yapacağız." cevabını verdi.

ATALAY ERDOĞAN'IN ARDINDAN BAKAN IŞIKHAN İLE GÖRÜŞTÜ

Türk-İş Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmek üzere Bakanlık binasına geldi.

Atalay, burada Bakan Işıkhan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile üçlü bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi ve işveren heyetleri arasında da görüşme oldu.

Bakan ve Konfederasyon Başkanları bugün yeniden bir araya gelecek.

İKİNCİ TOPLANTI DÜN YAPILMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını Dün yapmıştı. 13 Haziran'daki ilk görüşmenin ardından tarafların yeniden bir araya geldiği toplantı yaklaşık 2,5 saat sürmüştü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılmıştı.

RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, işveren ve hükümet tarafından hiçbir rakam telaffuz edilmediğini söyledi. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücretin 500 dolar düzeyine çıkarılmasına yönelik sözlerine ilişkin Ağar, “Türk parası olarak görüşüyoruz. Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre rakamlar neyse onun üzerinden konuşulacak. Onun üzerinden pazarlık yapılacak. Ben bu haftada inşallah sonuçlandıracağız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunulmuştu.