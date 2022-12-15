Son Dakika: Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması

15 Aralık 2022 Perşembe, 13:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarının ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "2023'te son kez adaylık" açıklamasıyla ilgili soruya "Bu, Tayyip Erdoğan'ın siyasetten çekilmesi anlamına gelmez" yanıtını verdi.

Erdoğan, anayasa değişikliği teklifine İYİ Parti başta olmak üzere HDP ve CHP'den de destek geleceğini düşündüklerini belirtti.

Erdoğan'ın verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şu şekilde:

"(Suriye) Petrol kuyuları koalisyon güçlerinin güvencesinde. Nereye satıyorlar, rejime. Terör örgütü satıyor. Bugüne kadar sabrettik. Artık sabır bitti.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

(Kılıçdaroğlu'nun çocuğa istismarla ilgili açıklaması) Bu konuda samimi, dürüst değil. Adalet Bakanlığı'nın kapısına giderek yaptığı tamamen şov, hayatı şov"

(Anayasa değişikliği) Başta İYİ Parti olmak üzere destek gelecek diye düşünüyorum. HDP'den de gelirse şaşırmayın. Dolayısıyla CHP'den de gelecektir.

Parlamentoda kutsalımız olan aileyi dışlayacak parti göremiyorum. Meclis'te bu iş görüşme safhasına geldiğinde inşallah yanılmayız. Olumlu netice alırız.

(2023'te son kez adaylık açıklaması) Bu, Tayyip Erdoğan'ın siyasetten çekilmesi anlamına gelmez.

(EYT ve asgari ücret) 2023’e bu iki önemli konuyu masamızdan kaldırarak girelim diyoruz. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.

Siyasetin er meydanı sosyal medya değil. Siyaset doğrudan milletle yapılır. Milletle hasbi gönül bağınız varsa sizi ne Twitter ne başka güç engelleyebilir."