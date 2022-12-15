TÜİK, asgari geçim tutarını hesaplamak istemedi
İşçi tarafının 'hesap' talebini reddeden TÜİK, sorumluluk altına girdiklerini ve rakam sunmayacaklarını iletti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını dün yaptı.
İşçi tarafının talebine karşın TÜİK, ağır, orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin asgari geçim tutarını hesaplamak istemedi. Kendilerinin sorumluluk altına girdiklerini belirten TÜİK, rakam sunmayacaklarını iletti. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak buna itiraz etti. Anayasanın 55. maddesine dikkat çeken Türk-İş, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den de devreye girmesini, hesaplamanın yapılmasını istedi.
Toplantı sonrası TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile birlikte konuşma yapan Kavlak, “Burada yapılan sunumları, Türk-İş yönetimiyle değerlendirip açıklama yapacağız” dedi. Kavlak, üçüncü toplantının tarihiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Belirlemedik. Muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar diye düşünüyorum. Eğer erken gelirse dördüncü toplantıyı gerçekleştiririz.”
TİSK Genel Sekreteri Koç da rakam konuşulmadığını, talep ettikleri ek bilgilerin hazırlanmasının ardından tekrar bir araya geleceklerini söyledi. “Asgari ücret işveren desteği”yle ilgili soru üzerine Koç, “Burada daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği de yine bu yıl masada” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Hiçbir şey bu yargı darbesini daha iyi anlatamazdı!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı!