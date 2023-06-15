Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:37

Güncelleme: 15.06.2023 - 15:37

Emekli bayram ikramiyesi için henüz tarih açıklanmadı. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmişken Erdoğan'da emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe dair ilk açıklama geldi. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? İşte emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesinin geçtiğimiz Ramazan Bayramı'ndan itibaren 2 bin lira olarak ödenmesine karar verilmişti. Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesinin 2 bin lira olarak hesaplara yatırılacağı biliniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emeklilerin bayramlarda aldığı bayram ikramiyesi geçen yıl 1100 lira olarak yatırılırken bu yıl Ramazan Bayramı itibariyle 2 bin lira olarak yatırılmaya başlandı.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı ikramiyesinin yatırılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak.” dedi.

Kurban bayramı ikramiyeleri bayram gelmeden haziran ayı içerisinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 Kurban Bayramı'nda bayram tatili 9 gün olarak belirlendi.

“Bayram tatili kaç gün” sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban bayramı açıklamaları şu şekilde;

“Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran’ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.”

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİYOR?