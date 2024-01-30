Bolu'da bebek maması kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 18:44
Bolu'da bebek maması kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Asır"ın kullanıldığı aramada, aracın bagajında çuvalın içerisinde bulunan bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 


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