Bebek mamasından uyuşturucu çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde polisin bir şüphelinin evine yaptığı baskında, bebek maması kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:25
Bebek mamasından uyuşturucu çıktı
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Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya karşı yaptığı çalışmalar kapsamında; T.S. isimli bir kişinin ilçede uyuşturucu madde sattığını tespit etti. 

Bunun üzerine hareket geçen ekipler, T.S.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş halde 150 grama yakın metamfetamin maddesi bulundu. 

Gözaltına alınan T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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