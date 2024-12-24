Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:24

Güncelleme: 24.12.2024 - 09:24

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Peki, Asgari ücret zammı 4. toplantı ne zaman? 2025 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Asgari Ücret Komisyonu’nun dördüncü toplantısına ilişkin açıklama geldi.

Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde netleşeceğini söyledi.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.