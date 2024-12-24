Son depremler! Deprem mi oldu? 24 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:10

Güncelleme: 24.12.2024 - 09:10

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 24 Aralık'da meydana gelen depremler...

24 ARALIK TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

08:56:52 -.- 1.4 -.- MESCICELE-(BOLU)

08:25:32 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

08:15:55 -.- 2.1 -.- KARATEKELI-KINIK (IZMIR)

07:43:31 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN

07:39:05 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN

07:32:49 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

07:30:01 -.- 1.4 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

07:25:51 -.- 0.9 -.- ORTAKOY-FEKE (ADANA)

07:20:11 -.- 2.3 -.- UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY)

06:36:47 -.- 1.7 -.- ALTINOLUK-KARAKOCAN (ELAZIG)

06:27:04 -.- 1.5 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:26:28 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:56:22 -.- 1.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)

05:22:40 -.- 1.3 -.- GUMUSPINAR-BULANIK (MUS)

05:19:32 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

04:42:19 -.- 1.2 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

04:20:26 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

04:01:01 -.- 1.3 -.- TOPALLI-ALADAG (ADANA)

03:55:36 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:53:30 -.- 1.7 -.- GONDERME-MURADIYE (VAN)