2024 yılı emeklisi en erken ne zaman çalışmaya başlayabilir?

24 Aralık 2024 Salı

Emekli aylığı yönünden 2024 yılının 2025 yılına daha avantajlı olması, birçok çalışanın 2024 yılında emeklilik kararı almasına neden olmuştur. Ancak bu avantajdan yararlanmak için 2024 yılı aralık ayında aylık talebinde bulunup aynı veya farklı işyerinde tüm sigorta kollarına veya sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışmak isteyenler, 2024 yılı emeklilik hakkını kaybetmemek için aylık talep sonrası hangi tarihte tekrar çalışmaya başlayacakları konusunda tereddüt etmektedir.

Bilindiği üzere emekli aylıkları, aylık talebini takip eden aybaşından başlamaktadır. Özel sektörden emekli olanların talep tarihini takip eden ayın 1’inden, kamu sektöründe olanlar için ayın 15’inden başlamaktadır. İlk defa, 2008/Ekim öncesi sigortalı olup bu tarihten sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalılar, emeklilik sonrası;

Özel sektör işyerlerinde tercihleri doğrultusunda; yaşlılık aylığını kestirmek suretiyle tüm sigorta kollarına tabi ya da yaşlılık aylığını almaya devam edip sosyal güvenlik destek primine,

Kamu sektöründe ise tercih hakkı olmaksızın 5335 sayılı kanunun 30. maddesi gereği yaşlılık aylığını kestirip tüm sigorta kollarına,

tabi çalışabilmektedirler.

2024 yılı aralık ayında yaşlılık aylığı talebinde bulunup (2024 yılı emeklisi) ve emeklilik sonrası yeniden çalışmaya başlayan sigortalılar;

Özel sektör işyerinde emekli aylığını kestirmeksizin SGDP tabi çalışması halinde, aylık talebini takip eden gün veya sonrasında,

Özel ve kamu sektörü işyerinde, aylığını kestirerek tüm sigorta kollarına tabi çalışması halinde ise aylık talebini takip eden aybaşından sonraki bir tarihte,

işe girebilirler.

Konuyu örneklendirecek olursak;

Örnek 1: En son çalıştığı kamu sektöründen 13/01/2025 tarihinde işten ayrılıp aynı gün yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıya, talep tarihini takip eden ayın 15’inden yani 15/1/2025 tarihi itibarıyla aylık bağlanacaktır. Sigortalının emeklilik sonrası;

Kamu veya özel sektör işyerinde, emekli aylığını kestirmek suretiyle tüm sigorta kollarına tabi olarak yeniden çalışmaya başlayacağı en erken tarih, aylığının başlayacağı 15/1/2025’tir. Sigortalının yaşlılık aylığı 15/1/2025 tarihini takip eden ödeme dönemi itibarıyla kesilecektir.

Özel sektör işyerinde, emekli aylığını kestirmeksizin SGDP tabi olarak yeniden çalışmaya başlayacağı en erken tarih ise işten ayrılıp yaşlılık aylığı talebinde bulunduğu 13/1/2025 tarihini takip eden gün olan 14/1/2025 tarihidir.

Örnek 2: En son çalıştığı özel sektör işyerinden 29/12/2024 tarihinde işten ayrılıp 30/12/2024 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalının aylığı, talep tarihini takip eden ayın 1’inden 1/1/2025 tarihinden başlayacaktır. Sigortalının emeklilik sonrası;

Özel sektör işyerinde emekli aylığını kestirmek suretiyle tüm sigorta kollarına tabi olarak yeniden çalışmaya başlayacağı en erken tarih, yaşlılık aylığının başlayacağı 1/1/2025’tir. Sigortalının yaşlılık aylığının başlayacağı gün yeniden tüm sigorta kollarına tabi çalışmaya başlaması halinde, yaşlılık aylığı işe girdiği 1/1/2025 tarihini takip eden ödeme dönemi itibarıyla kesilecektir.

Özel sektör işyerinde, emekli aylığını kestirmeksizin SGDP tabi olarak yeniden çalışmaya başlayacağı en erken tarih ise işten ayrılıp yaşlılık aylığı talebinde bulunduğu 29/12/2024 tarihini takip eden gün olan 30/12/2024 tarihi ve sonrasıdır. Yani sigortalı, yaşlılık aylığı talep tarihi ile yaşlılık aylığının başlayacağı tarih arasında SGDP tabi çalışmaya başlayabilecektir.

Kamu sektörü işyerinde, emekli aylığını kestirmek suretiyle tüm sigorta kollarına tabi olarak yeniden çalışmaya başlaması halinde ise sigortalı en son özel sektörde çalışırken emekli olduğu için yaşlılık aylığı 1/1/2025 tarihinde başlatılmıştır. 1/1/2025 tarihi kamu sektörü için aslında 2024 yılı aralık ayını (15/1/2024- 14/1/2025) kapsamaktadır. Dolayısıyla bu sigortalının 1/1/2025 ila 14/1/2025 tarihleri arasında kamu sektöründe tüm sigorta kollarına tabi çalışması, 2024 yılı aralık ayı çalışması olarak kabul edileceğinden, sigortalıyı işten ayrılmadan aylık talebinde bulunma durumuna sokacak ve aylık iptaline neden olacaktır. Bu durumda olan yani özel sektörden emekli olup yaşlılık aylığı 1/1/2025 tarihinde başlayanların tekrar kamu sektöründe çalışacakları için en erken tarihin 15/1/2025 olması gerekmektedir.

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