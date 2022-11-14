Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023 yılında asgari ücretinin ne olacağı da merak konusu. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Aralık ayı yaklaştıkça enflasyonla giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündem olmaya başladı. Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz, yurttaşı gıdadan barınmaya her yerden vuruyor. Alım gücünün günden güne erimesiyle asgari ücrete yapılan zam da buharlaşıyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
7 milyondan fazla yurttaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.
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