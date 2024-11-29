Asgari ücret zammı ne zaman duyurulacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Asgari ücret zammını belirleyecek Komisyon'un ilk toplantısına yönelik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman duyurulacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammı ne zaman duyurulacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:34

Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantı ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman duyurulacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

17 milyon çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Yasa gereği her yıl asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.


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