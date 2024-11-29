Türkşeker iş başvurusu nasıl yapılır? Türkşeker başvuruları ne zaman?

Resmi Gazete’de TÜRKŞEKER personel alım ilanı yayımlandı. Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak. Peki, Türkşeker iş başvurusu nasıl yapılır? Türkşeker başvuruları ne zaman?

Türkşeker iş başvurusu nasıl yapılır? Türkşeker başvuruları ne zaman?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:37

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 133 personel alımı yapacak. Alımlar mühendis ve tekniker branşlarında yapılacak. Peki, Türkşeker iş başvurusu nasıl yapılır? Türkşeker başvuruları ne zaman?

TÜRKŞEKER İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek. Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak


Etiketler: #TÜRKŞEKER #Türkiye Şeker Fabrikaları #işe alım #başvuru

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