'Asgari ücrete ikinci zam' tartışması: Art arda açıklamalar 'seçim habercisi' mi?

23 Mart 2022 Çarşamba, 16:21

Yurttaş, hayat pahalılığı, zamlar ve enflasyon altında ezilmeye devam ederken; asgari ücrete yıl içerisinde ikinci zammın yapılıp yapılamayacağı tartışmaları gündeme geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz" sözleriyle başlayan tartışma, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın asgari ücrete iki kez zam yapılabileceğini söylemesiyle devam etti.

BİLGİN: ANLAMLI BULMUYORUM

Konuya ilişkin bir açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" şeklinde konuştu. Bilgin'in "çok önemli artış" dediği miktar, daha şubat ayında açlık sınırının altında kalmıştı.

ATALAY: YASA BÖYLE BİR YÖNETMELİK YOK

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücrete ek zam talebinde topu hükümete atarak, "Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle masaya otururuz" dedi.

KILIÇDAROĞLU: GÜNCELLENMESİ LAZIM

Son olarak tartışmaya yönelik bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ankara Bilkent Otel'de gerçekleşen Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması'nın ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'asgari ücrette ikinci zam' tartışmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Orada da çok karışık şeyler söyleniyor. Güncellenmesi lazım asgari ücretin. Asgari ücret asgari ücret olmaktan çıktı zaten. Hangi asgari ücret? Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? Bari, açlık sınırı ücreti desinler, onun bile altına düştü. Dolayısıyla, bu asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım. Normali de budur zaten."

''ARTIŞ, EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLEMEZ"

Siyasetteki 'asgari ücret tartışmaları' sürerken; Ekonomist Prof. Dr. Veysel UIusoy ve Ekonomi Yazarı Barış Soydan 'ikinci zam' ihtimalini Cumhuriyet'ten Delil Atak'a değerlendirdi.

Ülkedeki enflasyonun çift haneye yöneldiği şu dönemde artırılmış 'reel ücretlerin' konuşulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ulusoy, "Asgari ücretin artırılması şu haliyle Türkiye ekonomisine bir olumsuz katkı yapmaz. Nedeni ise çok açık: Türkiye’de toplam talep zaten ulusal gelir içinde sürekli azalma eğilimindedir, bunun yerine konulması ve ulusal gelire katkısının tekrar artırılması gerekir" dedi.

Seçim yaklaşınca konunun ısıtılıp gündeme alınacak bir seçim altyapısı olduğuna dikkat çeken Ulusoy, "Asgari ücreti gündeme getiren de, gündemden düşüren de hükümet yetkilileridir. Bu haliyle bile karar vericilerin bir planlama fikrinden yoksun olduğunu görüyoruz. Yazık" diye konuştu.

"NEDENİ, ZAVALLI EKONOMİK POLİTİKALAR"

Ulusoy, asgari ücretin son 20 yılda artırıldığı aydan itibaren en hızlı düşüşünü gösterdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

''Halkın cebinden enflasyon ve ek vergilerle parası alınmış, açıkça çalınmıştır. Bu, ekonomik büyümeyi yavaşlatarak aksine seçimi iktidar aleyhine çevirebilecektir. Açık bir gerçek var artık: Türkiye fakirleşti. Nedeni de uygulanan zavallı ekonomik politikalar."

''SEÇİM HABERCİSİ''

AKP'li Cahit Özkan'ın 'asgari ücrete ikinci zam' açıklamalarının 'seçim habercisi' olduğuna işaret eden Ekonomi Yazarı Barış Soydan ise, "Asgari ücrete ikinci zammın kuvvetli ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçim yaklaşıyor ve iktidar partisinin oyları eriyor. Bunun 2 esas sebebinin enflasyon ve işsizlik olduğunu biliyoruz. Bir şeyler yapmazlarsa oyları yüzde 25'e gerileyecek'' dedi.

"OYLARI YÜZDE 25'E GERİLEYEBİLİR"

İktidarın kaybettiği oyları kazanmasının en kolay yollardan birinin 'asgari ücreti artırmak' olduğunu kaydeden Soydan, ''Çünkü enflasyon yüksek ve yılbaşında yapılan asgari ücret zammı şimdiden eridi. Reel geliri zaten düşmüş olan halkın enflasyon altında daha da ezilmesi iktidar partisi oylarının yüzde 25'e inmesine neden olur" değerlendirmesinde bulundu.