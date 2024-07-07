Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete zam var mı?
Ekonomiye yönelik çalışmalar devam ederken temmuz ayında memur ve emekli zammı netleşti. Enflasyon rakamlarına göre sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerindeki zam oranı ise yüzde 24.73 olarak kesinleşti. Bu gelişme sonrası milyonlarca asgari ücretli çalışanın temmuz zammı için beklentisi arttı. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete zam var mı?
Memur ve emeklilere yapılan temmuz zammı sonrası tüm gözler temmuz asgari ücret zammı olacak mı, sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete zam var mı?
ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tartışmaları üzerine bir açıklama yaptı. Mecliste AKP grup toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan "Göstergeler olumlu ilerliyor" diyerek asgari ücrette ara zammın olmayacağını belirtti. Bakan Işıkhan asgari ücrette artış için Aralık ayını işaret etti.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Bakan Şimşek asgari ücrete ilişkin olarak "Bize benzer ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" açıklamasında bulundu. Şimşek vergi konusuna ilişkin olarak "Biz az kazanandan mümkün olduğunca en az vergiyi almak için sistem uygulayacağız. Çok kazananları uyarıyorum, vergiden kaçınma cezalarını artıracağız" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Şimşek imzaladı: İşte yeni zam ve ücretler
- Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam
- Taraftarlardan UEFA'ya tepki
- Spor Bakanlığı İl Müdürü'nden skandal paylaşım!
- Buraya kadarmış... Hollanda yarı finalde
- Arda Güler'den bir rekor daha!
- Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Türkiye'ye geliyor
- Kadrolaşmayı şikâyet etti, kovuldu!