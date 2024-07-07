Yayınlanma: 07.07.2024 - 09:36

Güncelleme: 07.07.2024 - 09:36

Memur ve emeklilere yapılan temmuz zammı sonrası tüm gözler temmuz asgari ücret zammı olacak mı, sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tartışmaları üzerine bir açıklama yaptı. Mecliste AKP grup toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan "Göstergeler olumlu ilerliyor" diyerek asgari ücrette ara zammın olmayacağını belirtti. Bakan Işıkhan asgari ücrette artış için Aralık ayını işaret etti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Bakan Şimşek asgari ücrete ilişkin olarak "Bize benzer ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" açıklamasında bulundu. Şimşek vergi konusuna ilişkin olarak "Biz az kazanandan mümkün olduğunca en az vergiyi almak için sistem uygulayacağız. Çok kazananları uyarıyorum, vergiden kaçınma cezalarını artıracağız" dedi.