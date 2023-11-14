Asgari ücrete 'Şimşek' ayarı! İki yıllık gelenek bozulacak...

Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:38

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:55

Milyonlarca çalışan yıl sonunda yapılacak asgari ücret zammını bekliyor.

2024'te asgari ücretin ne kadar olacağı da büyük bir merakla beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iki yıllık geleneği sona erdirebileceği belirtiliyor.

GÜNDEMDEN KALKABİLİR

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Kaya, asgari ücrete 2 senedir yapılan ara zammın bu sene gündemden kalkabileceğini ifade etti.

SGK Uzmanı Özgür Kaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu 2024 yılında tek seferlik bir zam hazırlığında olduğunu belirtti.

SGK Uzmanı Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sene sonunda altı aylık enflasyona baktığımızda yüzde 38 - yüzde 40 seviyelerini göreceğiz. Hükümetin açıklamış olduğu refah payını da ilave ettiğimizde 2024 yılında yapılan asgari ücrete zammın nasıl olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz.

Tavan ücret söz konusu olabilir. Asgari ücretin 17 bin TL - 18 bin TL seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanacak ve Ocak 2024 asgari ücreti belirleyecek.

"TEK SEFERLİK ZAM"

Asgari ücretle ilgili vergi konusu gündemde değil damga ve gelir vergisi kaldırıldı.

Hazine ve Maliye yönetimine baktığımızda 2024 yılında asgari ücrete iki sefer değil tek sefer zam yapılacağını görebiliyoruz. Açıklamalar bu yönde."