TİSK’ten asgari ücret mesajı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:27

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:00

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nca (TİSK) ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu’ düzenlendi.

Sempozyumda açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını söylerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da “Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanımıza hem de işverenimize kalkan olmaya devam ediyoruz” iddia etti.

Öte yandan, Türk-İş'in hesaplamasına göre, açlık sınırı 13 bin 684 TL'ye, yoksulluk sınırı 44 bin 573 TL’ye yükseldi.

"ASGARİ ÜCRETE HİÇ MUHALEFET ŞERHİMİZ YOK"

Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilerleyen günlerde toplanacağına işaret ederek, “Son 6 asgari ücretin hepsinde de imzamız vardır. Hiçbirine muhalefet şerhimiz yok” dedi.

Akansel açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücret müzakerelerinde masada olmayı her daim önemsedik. Son 4 yılda, 6 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı. TİSK olarak hep masadaydık ve masada olmaya da devam edeceğiz. Son 6 asgari ücretin hepsinde de imzamız vardır. Hiçbirine muhalefet şerhimiz yok.

Ne mutlu ki gösterdiğimiz bu çabalarla geçtiğimiz yılda da çok ciddi bir yapısal reforma imza attık. Asgari ücretteki vergi yükü, 2022 yılı itibarıyla kaldırılarak tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinde vergi muafiyeti sağlandı. Bu gelişme, Türk çalışma hayatı için oldukça önemlidir.”