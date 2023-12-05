Asgari ücrete yüzde 50 zam gelir mi? Milyonların merak ettiği soruya yanıt!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:11

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:11

Milyonlarca çalışanın gözü yeni asgari ücrete çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.

İşçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon dört kere bir araya geldikten sonra önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti açıklayacak.

PAZARLIKLAR ÇETİN GEÇECEK

Bu yılki asgari ücret pazarlığının önceki yıllara göre daha çetin geçmesi bekleniyor.

Peki asgari ücrete yüzde 50 zam gelir mi? minli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Kurtuluş'un asgari ücrete ilişkin açıklamaları şöyle:

"Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda yaklaşık yüzde 62 oranında enflasyon gerçekleşti. 65-70 aralığında bir rakamla yıl sonu enflasyonu gerçekleşecektir. Bu, ikinci altı aylık dönem için yüzde 41-42 oranında bir enflasyon farkı anlamına geliyor.

"İŞÇİ TARAFI 20 BİN TL İLE MASAYA OTURACAK"

Bu bir pazarlık masasıdır. Bu masada işveren tarafının 16 bin TL net asgari ücret teklifi ile masaya oturacağını, işçi tarafının ise 20 bin TL net asgari ücret beklentisi ile masaya oturacağı kanaatindeyiz. Burada enflasyon oranının belirleyici olacağını düşünüyoruz.

Yüzde 41-42'lik enflasyon farkına 7-8 puanlık refah payı eklenmesi ile birlikte yüzde 50 oranında zam gerçekleşeceğini, 17 bin 100 TL civarında bir asgari ücretin belirleneceğini düşünüyoruz. İlk toplantıda belirlenmez ama 2. ya da 3. toplantıda bu rakam kesinleşmiş olur. Enflasyon artı refah payı ile birlikte yüzde 50 oranında artış bekliyoruz.

Asgari ücrete tek zam mümkün. Hükümetin 2024 hedefleri yüzde 34 oranında enflasyondur. Yüzde 34 oranında yıl sonu enflasyon tahmini göz önünde bulundurulduğunda senede tek asgari ücret belirlemek adil olmayacaktır. Çalışan kesimin üzerindeki yük artacaktır. Dolayısıyla yılbaşında aldıkları ücret, hükümetin hedefleri gerçekleşse dahi eriyerek yıl sonuna doğru azalacaktır.

"TEK ZAM OLURSA DAHA YÜKSEK BELİRLENEBİLİR Mİ?"

Ülkemizde tek haneli enflasyonlu günlere dönmeden alınacak bu kararın hatalı olacağını değerlendiriyoruz. İşveren tarafından bakıldığında 2024 yılı bütçeleri hazırlandığı göz önünde bulundurulduğunda işverenler de önünü net bir şekilde görmek istiyor. En önemli maliyet kalemi olan işçilik giderlerinde net rakamlar belirlemek istiyorlar. Peki ‘Tek zam olursa asgari ücret daha yüksek belirlenebilir mi?’ hayır, hükümet refah payı ile birlikte 17 bin 100 TL teklifini sunar. Bu teklif işveren tarafından kabul görecektir. İşçi tarafı anlaşmayı imzalamasa dahi çoğunluk sağlandığı için asgari ücret belirlenebilir.

Eğer enflasyon çok yüksek seyrederse 7’nci ayda tekrar bir zam gündeme gelecektir. Fakat tek zam olursa daha yüksek bir asgari ücret beklemeli miyiz?’ bence beklememeliyiz. Belirlenecek olan 17 bin 100 TL’lik asgari ücret 2024 yılı 1 yıl boyunca geçerli olacak asgari ücrettir.

Biz yüzde 50’den daha fazla bir asgari ücret belirleneceğini düşünmüyoruz.”