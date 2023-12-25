Asgari ücreti Erdoğan mı açıklayacak? O tarihe dikkat çekildi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:29

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:29

Milyonlarca yurttaş 2024’te geçerli olacak yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammı için kritik günlere girildi.

Asgari ücretin ilk toplantısı 11 Aralık, ikinci toplantısı 18 Aralık'ta gerçeleşti ancak sonuç çıkmadı.

İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

2024’te geçerli olacak yeni asgari ücret için 27 Aralık Çarşamba gününe dikkat çekildi.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra yeni asgari ücreti açıklayabilir.

Tüm tarafların kabul ettiği şekilde bir uzlaşma sağlanması halinde sonucun büyük ihtimalle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çarşamba günü yapılması beklenen kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

TEMMUZ AYINDA BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Her ne kadar asgari ücretin Erdoğan tarafından açıklanacağı beklentisi hakim olsa da 2023 yılının ikinci yarısı için 11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından duyurulmuştu.

AKP'Lİ VEKİL TARİH VERDİ

Katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP'li Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" demişti.

ZAM ORANLARINA GÖRE RAKAMLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.