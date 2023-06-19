Asgari ücrette '500 dolar' bilmecesi: Türk İş ve TİSK'in talepleri belli oldu!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:06

Güncelleme: 19.06.2023 - 09:06

Milyonları ilgilendiren asgari ücret; işçi, işveren ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı sonrasında netleşecek. Kararın ise 23 haziran günü ya da 26 haziran günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.



BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLACAK

Sabah'ın haberine göre bugün gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve Bakanlık yetkilileri bir araya gelecek. İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre; işçi ve işveren tarafının talepleri belli oldu. 28 hazirandaki Kurban Bayramı öncesinde ise asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

İŞVERENİN TEKLİFİ NE OLACAK?

TÜİK'in 6 aylık enflasyon tahmininin yüzde 18-20 seviyesinde gereçkleşmesi beklenirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işveren temsilcisi TİSK, asgari ücret zammı için rakamın 6 aylık enflasyon kadar olmasını istedi. Bu rakam da 10.100-10.400 TL arasında şekillendi. TİSK ayrıca özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bunun üzerine çıkacabileceklerini bildirdi. İşveren tarafı TİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yüzde 6 oranında destek isterken, Bakan Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu. Hafta için 2 Bakanlık yetkilileri teknik ve bütçe çalışmalarını gerçekleştirdi. TİSK'in desteğin yüzde 6 oranında gerçekleşmesi durumunda sgari ücrette yüzde 30 artışa yeşil ışık yaktığı bildirildi.

TÜRK-İŞ NE İSTİYOR?

İşçi temsilcisi TÜRK-İş'in ise masaya getirdiği ilk ücret 500 dolarlık bir alım gücünü işaret eden 11.800 TL seviyesi oldu. TÜRK-İş özellikle gıda fiyatlarındaki 6 aylık artışa ve açlık sınırı raporuna dikkat çekti. TÜRK-İş istedikleri rakamın olması durumunda uzlaşma metnine imza atacaklarını belirtti.