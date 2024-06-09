Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor? Yıl sonu dolar/TL tahmini!

Yayınlanma: 09.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 09.06.2024 - 09:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar artış kaydetti.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sıcak paranın Türkiye ekonomisine maliyetini değerlendirirken, Merkez Bankası rezervlerindeki artışın tamamının yabancı sermaye girişinden kaynaklanmadığını vurguladı.

"DÖVİZ KURUNDA DALGALANMALARA YOL AÇABİLİR"

Babuşcu, son dönemdeki rezerv artışının sadece 25 milyar dolarlık kısmının sıcak para girişinden geldiğini ifade ederken sıcak paranın maliyetinin tahmin edilenden daha düşük olabileceğini belirtti.

Bu durumun kalıcı olmayabileceği konusunda da uyarıda bulunan Şenol Babuşcu, "Yatırımcı algısındaki herhangi bir değişiklik, sıcak paranın hızlıca geri çekilmesine ve döviz kurunda dalgalanmalara yol açabilir. Makroekonomik istikrarın korunmasının ve yatırımcı güveninin artırılmasının sıcak para girişinin sürdürülebilir olması için kritik önem taşıyor" diye konuştu.

CARRY TRADE İŞLEMİNDEN NASIL PARA KAZANILIYOR?

Prof. Dr. Babuşcu, Carry Trade işlemlerinden nasıl para kazanıldığını ise şöyle örneklendirdi:

"Bir ABD’li yatırımcı kendi ülkesindeki bir bankadan 1.000.000 dolar yıllık %4 faiz oranı ile 3 aylık borçlanmış olsun.

Bu yatırımcı Türkiye’ye parasını getirip 1 dolar=32 TL’den TL’ye çevirdiğinde 32.000.000 TL elde etmiş olacak.

Bu TL’yi örneğin yüzde 40 faiz oranı ile 3 ay vadeli hazine bonosuna yatırsın. 3 ay sonunda kurun değişmemiş olduğunu ve ABD’li yatırımcının parasını faizi ile birlikte alarak ülkesine döndüğünü varsayarsak:

Yatırımcının elinde vade sonunda (3. ay sonunda faiz 32.000.000 x %40/4) 3.200.000 TL faiz ile birlikte toplam 35.200.000 TL olacak.

Kurun aynı kaldığını varsaydığımıza göre toplam tutarı dolara dönüştürdüğünde alacağı rakam 35.200.000/32=1.100.000 dolar.

ABD’de borçlandığı bankaya ödeyeceği tutar anapara borcu ve faiz ile birlikte(3 ay vade için faiz %4/4= 10.000 $) 1.010.000 dolar.

Dolayısıyla bu yatırımcının 3 ay vadede bu işlemden kazancı 1.100.000-1.010.000=90.000 dolar.

$ cinsinden 3 aylık kazancı (90.000/1.000.000) %9 yıllık basit olarak ise %36 olur."

Yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanacağını belirten Şenol Babuşcu, kısa vadeli yatırımcıların piyasalarda sürekli mevcut oldukları ve ani değişimlere karşı hassas olduklarına dikkat çekti. Türkiye'nin ekonomik krizlerle mücadele ettiğini ve bu krizlerin derinleşebileceğini belirtti.

"REZERV POLİTİKASI DEĞİŞMEYECEKTİR"

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın rezerv politikası hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

Babuşcu, rezervlerdeki pozitif gelişmelerin politikanın değişmesine yol açmayacağını vurgulayarak, "Merkez Bankası'nın rezerv politikasında değişiklik yapması için belirli bir seviyeye ulaşılması gerekiyor. Şu an 2-3 milyar dolarlık bir artı rezerv var. Bu iki üç milyar dolarlık rezerv, 50 milyar 60 milyar 70 milyar 80 milyar dolar açıklığı takdirde politikasını değiştirecektir" dedi.

YIL SONU TAHMİNİ

Babuşcu, dolar/TL kurunun yıl sonu itibariyle 38 lira civarında oluşacağını tahmin etti.

Babuşcu, Merkez Bankası'nın spesifik bir döviz kuru hedefi olmadığını belirterek, "Merkez Bankası'nın bu şekilde bir hedefi yok ama benim tahminim dolar kuru yıl sonu itibariyle 38 lira civarında oluşacak. 40 lira seviyesine ulaşma olasılığı ise oldukça düşük" diye konuştu.